Il governo italiano ha dichiarato che il raggiungimento del target del 3% per il deficit nel 2025 sarebbe stato possibile senza i vincoli del Superbonus 110%, secondo le affermazioni della premier. Un commento di un economista suggerisce che le spese relative a questa misura abbiano inciso sui conti pubblici, facendo slittare l’obiettivo di uscita dalla Procedura di Deficit Eccessivo dell’UE. La discussione si concentra sui costi e sui risultati delle politiche di incentivazione edilizia.

La premier Giorgia Meloni ha affermato che l’Italia avrebbe centrato l’obiettivo del deficit al 3% nel 2025 (e sarebbe uscita prima dalla Procedura di Deficit Eccessivo Ue) se non fosse stato per i miliardi ancora legati al Superbonus 110%. Secondo l’economista Carlo Cottarelli e Lucio Pench (Osservatorio Conti Pubblici Italiani), ha sostanzialmente ragione, anche se servono alcuni chiarimenti.Il deficit 2025 si è attestato al 3,1% del Pil, un decimale sopra la soglia Ue. Il piano concordato con Bruxelles prevedeva comunque un deficit del 3,3% per il 2025, con uscita dalla procedura solo sui dati 2026: quindi l’Italia è andata comunque meglio del previsto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carlo Cottarelli: "Il Superbonus ci è costato il traguardo del 3%". E Giuseppi che dice ora?

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Panoramica sull’argomento

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