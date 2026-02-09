Senza giri di parole Carlo Cottarelli racconta La verità sulle sfide economiche e sociali del nostro futuro

Martedì 10 febbraio alle 17.30, Carlo Cottarelli presenta a Perugia il suo nuovo libro,

Si terrà martedì 10 febbraio alle 17.30 al 100dieci di Perugia la presentazione del libro "Senza giri di parole. La verità sulle sfide economiche e sociali del nostro futuro" (2025, Mondadori) di Carlo Cottarelli. A dialogare con l'autore sarà Annalisa Marzano.Il libroIn un tempo di profonde.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

L’Italia continua ad avere un COSTO DELL’ENERGIA insopportabile, Carlo Cottarelli spiegava martedì scorso sul «Corriere». Spesso il doppio di quello spagnolo. E, sebbene ci si stia lavorando dallo scorso autunno, del decreto bollette che sarebbe dovuto in x.com

Carlo Cottarelli incontra gli studenti del Bramante-Genga: dialogo sulle sfide economiche e sociali del futuro facebook