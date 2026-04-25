Secondo un rapporto recente, il governo ha dichiarato che il Superbonus 110% ha inciso sul raggiungimento dell’obiettivo del 3% di deficit. La premier ha affermato che, senza le spese legate a questa misura, si sarebbe potuto ottenere il risultato prefissato. Il report di Cottarelli conferma questa posizione, evidenziando come le risorse impiegate nel Superbonus abbiano influito sui numeri finali del deficit.

“La premier Giorgia Meloni ha indicato che l’obiettivo del 3% sarebbe stato centrato se non fosse stato per i miliardi spesi per il Superbonus 110%. Ha ragione? Sì, anche se la storia richiede alcuni chiarimenti”. Lo scrivono l’economista ed ex senatore Pd Carlo Cottarelli e il docente della Bocconi Lucio Pench a proposito della mancata uscita dell’Italia dalla Procedura di deficit eccessivo (Pde). Sul Superbonus i numeri danno ragione al governo Meloni. “Occorre ricordare che, comunque – scrivono Cottarelli e Pench nell’articolo firmato sull’Osservatorio dei Conti pubblici italiani – “il piano di rientro concordato con l’Ue comportava per il 2025 un deficit del 3,3%, con un’uscita dalla procedura solo in base ai dati del 2026.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Il Superbonus ci è costato il traguardo del 3%”: anche il report di Cottarelli dà ragione al governo

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