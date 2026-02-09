Calabria Guardia Medica sotto pressione | indagine a Francavilla Marittima sui disservizi e la carenza di medici

A Francavilla Marittima, i cittadini si trovano a fare i conti con una guardia medica in grande difficoltà. L’indagine avviata da Antonio Labanca di Nazione Futura chiede testimonianze per capire meglio i problemi, tra cui i disservizi e la carenza di medici. La situazione mette sotto pressione il servizio di assistenza sanitaria locale, che fatica a rispondere alle esigenze della popolazione.

Francavilla Marittima si interroga sull’efficacia della guardia medica locale, con un’indagine promossa da Antonio Labanca di Nazione Futura che mira a raccogliere testimonianze dirette sui disservizi riscontrati dai cittadini. La carenza di medici di medicina generale in Calabria, stimata in oltre 60 unità, impatta significativamente sulla copertura dei turni, soprattutto nelle ore notturne e nei fine settimana, mettendo a dura prova l’assistenza sanitaria in provincia di Cosenza. L’iniziativa di Antonio Labanca, esponente di Nazione Futura a Francavilla Marittima, nasce da una preoccupazione concreta espressa da molti residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Francavilla Marittima

Gentile Presidente Proietti e Dottor Ciotti, desideriamo portare alla vostra attenzione le criticità persistenti nei servizi di salute, in particolare nelle AFT del Perugino e nella Continuità Assistenziale.

L’AST Ancona risponde alla denuncia sui turni scoperti della guardia medica durante le festività, evidenziando come la carenza di medici sia un problema noto e diffuso a livello nazionale.

Ultime notizie su Francavilla Marittima

