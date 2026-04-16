Con l’arrivo della stagione estiva, il settore dell’aviazione si trova ad affrontare nuove sfide legate alla disponibilità di carburante. Le compagnie aeree devono gestire un aumento delle richieste, mentre le forniture di combustibile sono soggette a tensioni che potrebbero influenzare i programmi di voli e i costi. La questione della pressione sulle forniture di carburante sta diventando un elemento chiave per la pianificazione dei voli estivi.

Il tema delle forniture di carburante è diventato centrale per il settore dell’aviazione globale proprio mentre si avvicina la stagione estiva. Non si tratta più soltanto di prezzi in aumento, ma di una questione ancora più delicata: la disponibilità reale di jet fuel negli aeroporti. Negli ultimi mesi, le tensioni geopolitiche hanno inciso profondamente sul mercato energetico, riducendo i flussi e rendendo più instabili le catene di approvvigionamento. Per le compagnie aeree questo scenario rappresenta una svolta: il problema non è più solo quanto costa il carburante, ma se sarà disponibile in quantità sufficienti. Le scorte, in alcuni casi, coprono solo poche settimane, creando forte preoccupazione in vista dei mesi di maggiore traffico.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Carburante sotto pressione: compagnie aeree e viaggiatori verso un’estate più incerta

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