Bar-tabacchi con apparecchi da gioco abusivi in uno sgabuzzino | scattano le sanzioni

Nella zona tra Acireale e Valverde, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione per contrastare il gioco d’azzardo non autorizzato. Durante i controlli, sono stati trovati apparecchi da gioco in funzione in uno sgabuzzino di un bar-tabacchi senza le autorizzazioni previste. Sono state applicate sanzioni amministrative ai gestori coinvolti e sequestrati gli apparecchi abusivi.

La polizia ha coordinato un’attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del gioco illegale tra Acireale e Valverde. L'intervento si colloca nell’ambito delle costanti azioni sviluppate dalla questura di Catania in sinergia con il comitato per la prevenzione e la repressione del gioco.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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