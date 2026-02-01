Napoli controlli della Polizia Locale | chiusure e sanzioni tra il Centro Storico e Fuorigrotta

La Polizia Locale di Napoli ha avviato una vasta operazione tra il Centro Storico e Fuorigotta. Durante i controlli, agenti, Vigili del Fuoco, ASL e Polizia di Stato hanno riscontrato diverse irregolarità. Due attività sono state chiuse subito, e sono state sanzionate per le violazioni trovate. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le forze dell’ordine continuano a presidiare le zone più frequentate della città.

Tempo di lettura: 2 minuti In una vasta operazione di controllo che ha interessato il Centro Storico e il quartiere Fuorigrotta, gli agenti delle Unità Operative competenti, in sinergia con i Vigili del Fuoco, l’ASL e la Polizia di Stato, hanno riscontrato numerose criticità, portando alla chiusura immediata di due attività. Centro Storico: Chiusure per carenze di sicurezza e igiene L’Unità Operativa Avvocata ha coordinato le ispezioni in via San Sebastiano, vico San Giovanni Maggiore e via De Marinis: Via San Sebastiano: In un esercizio di somministrazione sono state rilevate quattro gravi violazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

