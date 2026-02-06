L'ex carabiniere Pietro Sordillo compie 102 anni | l'Arma lo festeggia in provincia di Avellino

Questa mattina a Montemiletto, in provincia di Avellino, l’Arma dei carabinieri ha preso parte ai festeggiamenti per i 102 anni di Pietro Sordillo. L’ex carabiniere, che ha servito l’Arma per tanti anni, ha ricevuto gli auguri ufficiali e un omaggio dalla comunità locale. La cerimonia si è svolta in un clima di grande affetto e rispetto, con i presenti che hanno voluto rendere omaggio a un uomo che ha dedicato una vita alla divisa.

A Montemiletto, in provincia di Avellino, l'Arma dei carabinieri ha festeggiato i 102 anni di Pietro Sordillo, carabiniere in congedo.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Montemiletto Avellino Pietro Sordillo compie 102 anni: una vita dedicata all’Arma Pietro Sordillo, ex carabiniere, ha appena festeggiato 102 anni. Montemiletto celebra i 102 anni del Carabiniere Pietro Sordillo A Montemiletto si sono riuniti per festeggiare i 102 anni di Pietro Sordillo, il Carabiniere in congedo che ha dedicato tanti anni alla divisa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Montemiletto Avellino Argomenti discussi: Carabiniere morto nell’incendio, i Vigili del Fuoco escludono il dolo; Processo al carabiniere corrotto, i colleghi lo inchiodano: Auto di servizio nel weekend. E mi dissero: lui è intoccabile; Occupa la casa della sorella e quando la donna si presenta per mandarlo via la minaccia con una pistola: Se non te ne vai la uso; Carabiniere corrotto dal clan, la Procura invoca la stangata. Garlasco, l’ex carabiniere Spoto: Intercettazioni trascritte di fretta, Venditti voleva archiviareGarlasco, l’ex carabiniere Spoto: Intercettazioni trascritte di fretta, Venditti voleva archiviare Nuovi dettagli sull’inchiesta bresciana che coinvolge l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, ... affaritaliani.it Delitto di Garlasco/ Ex carabiniere Pavia a Chi l’ha visto Cose strane prima delle notifiche agli indagati…Chi l'ha visto torna sul caso di Garlasco, concentrandosi in particolare sui presunti giri strani che accadevano presso i carabinieri di Pavia Durante la puntata di ieri di Chi l’ha visto, su Rai ... ilsussidiario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.