Vitantonio Lovallo compie oggi 112 anni | è lucano l’uomo più longevo d’Italia Di Avigliano

Oggi un uomo di Avigliano, in provincia di Potenza, festeggia il suo 112° compleanno. È riconosciuto come l’uomo più anziano d’Italia e viene chiamato affettuosamente “Zi Tònn”. La sua data di nascita coincide con questa giornata, e il suo nome è stato associato a un premio locale. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali e riconosciute.

Da Premio Heraclea: Vitantonio Lovallo di Avigliano, in provincia di Potenza, conosciuto come “Zi Tònn”, compie 112 anni ed è l’uomo più longevo d’Italia. Auguroni, orgoglio lucano. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Vitantonio Lovallo compie oggi 112 anni: è lucano l’uomo più longevo d’Italia Di Avigliano Articoli correlati Treviso, a quasi 100 anni è l'organista ancora in attività più longevo al mondoCompirà 100 anni il prossimo 15 dicembre Gianfranco Ferrara, l'organista ancora in attività più longevo al mondo. Il riberese Giuseppe Neri compie 109 anni: è l’uomo più anziano della SiciliaSpegne oggi 109 candeline Giuseppe Neri, l’uomo più anziano della Sicilia e vice-decano d’Italia. Una selezione di notizie su Vitantonio Lovallo Argomenti discussi: Vitantonio Lovallo a 112 anni è l'uomo più anziano d'Italia. La nipote: Fino a sei anni fa lavorava la terra. Nel diario che scrisse in guerra c'è tutto il suo amore per la vita. È lucano l’uomo più anziano d’Italia, Vitantonio Lovallo compie 112 anniCompie oggi 112 anni Vitantonio Lovallo, originario di Avigliano dove vive con due delle sue tre figlie. In Italia è l’uomo più anziano anche se, nell’avellinese, vive Lucia Laura Sangenito che di ann ... lasiritide.it Ad Avigliano Vitantonio Lovallo compie 112 anni. E’ l’uomo più anziano d’ItaliaGrande festa oggi ad Avigliano dove Vitantonio Lovallo compie 112 anni, confermandosi l’uomo più anziano d’Italia, così come qualche mese fa aveva evidenziato il report di Istat dal titolo I centenar ... ondanews.it