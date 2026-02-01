Carabiniere si suicida in strada scoperta choc | Subito prima…

Un carabiniere si è tolto la vita in strada in modo improvviso. La scena si è svolta in una notte normale, con una pattuglia che stava svolgendo il suo turno su una via quasi deserta. All’improvviso, qualcosa è cambiato, lasciando tutti senza parole.

Una notte come tante, una pattuglia che fa il suo lavoro, una strada quasi deserta. E poi, all'improvviso, qualcosa si spezza. In pochi minuti tutto cambia: un controllo di routine, un invito a seguire i colleghi, il silenzio che pesa e quella sensazione terribile che, a posteriori, sembra un presagio. Succede a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, nelle prime ore tra venerdì e sabato. È qui che si consuma una tragedia che lascia sgomenti, dentro e fuori l'Arma, e che riporta sotto i riflettori un tema di cui si parla sempre troppo poco: la fragilità, anche dietro una divisa. La notte che sconvolge Lamezia Terme.

