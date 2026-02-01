Carabiniere si suicida in strada scoperta shock | Subito prima… Terribile

Un carabiniere si è tolto la vita in strada a Lamezia Terme nella notte tra venerdì e sabato. La scoperta ha scosso la città: l’uomo è stato trovato senza vita poco dopo aver manifestato segni di disagio. La polizia sta ancora indagando sulle cause, ma al momento non ci sono dettagli certi su cosa abbia portato a questa decisione drastica. La comunità è sotto shock e si stringe intorno alla famiglia.

Tragedia nelle prime ore della notte tra venerdì e sabato a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Un carabiniere di 39 anni, Battista Mastroianni, in servizio alla stazione dei carabinieri di Bovalino, si è tolto la vita utilizzando la propria pistola d’ordinanza. Il gesto è avvenuto poco dopo che l’uomo era stato fermato dai colleghi per un controllo di routine, mentre si trovava nei pressi della sua autovettura in un’area periferica della città. Secondo la ricostruzione ufficiale dell’Arma, durante la notte del 31 gennaio, una pattuglia della Compagnia di Lamezia Terme ha fermato un soggetto in abiti civili che si era qualificato come militare in servizio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo si è recato al pronto soccorso a causa di un malore, ma ha lasciato la struttura prima di ricevere le dimissioni.

Un carabiniere di 39 anni si è tolto la vita a Lamezia Terme.

