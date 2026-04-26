Caporalato Maraio Avanti Psi | Vogliamo la verità sull' operaio indiano non arretreremo di un passo

Il tema del caporalato torna al centro dell’attenzione con una dichiarazione di un rappresentante di un partito politico, che ha ribadito l’impegno a fare chiarezza sull’incidente di un operaio indiano. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come la tutela dei lavoratori sia fondamentale per garantire dignità, legalità e giustizia, e ha affermato di non voler fare passi indietro in questa direzione.

"La tutela dei lavoratori è il punto da cui partire. È ciò che tiene insieme dignità, legalità e giustizia". Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi a margine di un'iniziativa elettorale a Salerno. "La morte dell'operaio indiano a Salerno lo dimostra in modo drammatico. Un uomo di 36.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Psi, una sede Avanti a Giffoni, città dei giovani. Maraio: “Non è un caso”Dopo le tappe di Napoli, Roma, Milano e Bari, continua il percorso politico di Avanti, il progetto promosso dal Partito Socialista Italiano guidato... Maraio (Avanti-PSI): “L’uscita dal Piano di rientro è successo di Fico”Tempo di lettura: < 1 minuto“L’uscita dal Piano di rientro rappresenta una ottima notizia per la Campania e per tutto il sistema sanitario regionale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: MEMORIA E FUTURO; Dramma a Salerno, morto l'indiano abbandonato in fin di vita al Ruggi; Non ce l’ha fatta Paul: l’ombra del caporalato sul fantasma indiano. Maraio (Psi): Centrosinistra unito per un’alternativa credibile in SiciliaGIARRE (CATANIA ) – Serve unire il centrosinistra per costruire un’alternativa credibile in Sicilia. Il governo regionale di centrodestra, a guida Schifani, ha fallito, e lo dimostrano i risultati: d ... livesicilia.it Psi: Maraio, alle Regionali con Avanti nel simboloAlle prossime regionali, in importanti appuntamenti amministrativi, torneremo protagonisti. Con il nostro simbolo storico e con la sintesi 'Avanti', per aprire, per costruire futuro. Lo dice sui ... ansa.it Morto operaio indiano lasciato in ospedale a Salerno da un parente. Maraio (Avanti Psi), 'inaccettabile morire per il lavoro' #ANSA - facebook.com facebook