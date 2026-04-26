Caporalato Maraio Avanti Psi | Vogliamo la verità sull' operaio indiano non arretreremo di un passo

Da salernotoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tema del caporalato torna al centro dell’attenzione con una dichiarazione di un rappresentante di un partito politico, che ha ribadito l’impegno a fare chiarezza sull’incidente di un operaio indiano. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come la tutela dei lavoratori sia fondamentale per garantire dignità, legalità e giustizia, e ha affermato di non voler fare passi indietro in questa direzione.

"La tutela dei lavoratori è il punto da cui partire. È ciò che tiene insieme dignità, legalità e giustizia". Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi a margine di un'iniziativa elettorale a Salerno. "La morte dell'operaio indiano a Salerno lo dimostra in modo drammatico. Un uomo di 36.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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