Un rappresentante politico ha dichiarato che l'uscita dal Piano di rientro è avvenuta grazie a un intervento di una figura politica di rilievo. La notizia viene considerata positiva per la regione e il sistema sanitario locale. La comunicazione è stata rilasciata in un contesto ufficiale senza ulteriori dettagli sui passaggi che hanno portato a questo risultato.

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’uscita dal Piano di rientro rappresenta una ottima notizia per la Campania e per tutto il sistema sanitario regionale. È un passaggio significativo perché restituisce alla Regione maggiore autonomia nella governo della sanità, consentendo finalmente di programmare investimenti, rafforzare il personale e migliorare strutture e servizi, prestazioni”. Lo ha detto Enzo Maraio, segretario nazionale Avanti Psi e Assessore regionale in Campania, a margine dell’evento ‘Tutta l’Europa che manca’ a Roma. “Un successo del Presidente Fico, un lavoro che parte da lontano, da anni di risanamento e sacrifici” ha aggiunto. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maraio (Avanti-PSI): “L’uscita dal Piano di rientro è successo di Fico”

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