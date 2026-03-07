Una sede del Psi si trova a Giffoni, città nota per i giovani. Dopo aver visitato Napoli, Roma, Milano e Bari, il progetto politico di Avanti, sostenuto dal Partito Socialista Italiano e dal segretario Enzo Maraio, prosegue il suo percorso. La presenza a Giffoni segna l’ultima tappa di una serie di appuntamenti in diverse città italiane.

Dopo le tappe di Napoli, Roma, Milano e Bari, continua il percorso politico di Avanti, il progetto promosso dal Partito Socialista Italiano guidato dal segretario Enzo Maraio. Un tour che sta attraversando l’Italia per costruire partecipazione, confronto e radicamento sui territori, per costruire l’incontro fra la cultura socialista, quella cattolica, europeista e repubblicana. L’inaugurazione della sede Avanti Giffoni, in via Generoso Andria 17, rappresenta un momento importante per il progetto politico: uno spazio aperto di partecipazione, confronto e iniziativa civica. “Se Avanti si radica a Giffoni non è un caso: qui la tradizione incontra, ogni anno, migliaia di giovani che raccontano il futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Psi, una sede Avanti a Giffoni, città dei giovani. Maraio: “Non è un caso”

Approfondimenti e contenuti su Psi una sede Avanti a Giffoni città dei....

