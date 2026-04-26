Capaci è il primo comune che permette l’obiezione di coscienza preventiva | ecco come funziona

A Capaci, vicino a Palermo, è stato avviato un procedimento che consente ai cittadini di presentare in anticipo le proprie dichiarazioni di obiezione di coscienza riguardo a un eventuale servizio militare. È il primo comune a offrire questa possibilità, permettendo alle persone di comunicare anticipatamente la propria scelta in vista di un’eventuale chiamata alle armi. La procedura riguarda coloro che desiderano dichiarare preventivamente la propria posizione.

Capaci, alle porte di Palermo, è il primo Comune a raccogliere in anticipo le dichiarazioni di obiezione di coscienza in vista di un’eventuale leva militare. A lanciare l’iniziativa è il sindaco Pietro Puccio, che durante un’assemblea cittadina dal titolo “Venti di guerra. Conflitti e prospettive di pace” ha invitato i cittadini a esprimere fin da ora la propria scelta: servizio civile invece di servizio militare, nel caso in cui l’Italia dovesse ripristinare la leva obbligatoria. Gli elenchi dei “richiamabili”. L’idea parte da un aspetto poco noto: nonostante il servizio di leva sia sospeso, i Comuni devono continuare a trasmettere ogni anno al ministero della Difesa gli elenchi dei diciassettenni, inseriti tra i “richiamabili” in caso di leva attiva.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Il gioco matematico che permette di leggere nel pensiero è virale: ecco come funzionaIn ogni famiglia c’è il parente che si diverte a ‘tormentare’ soprattutto i più piccoli con i giochi matematici, e probabilmente molti conosceranno...

Leggi anche: Non è mai troppo tardi per riordinare i conti in sospeso. Tra rateizzazioni lunghissime e sconti generosi, ecco come funziona il piano che permette di chiudere le vecchie pendenze col Fisco

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Il sindaco pacifista: Tutti i giovani di Capaci nelle liste di leva potranno dichiararsi obiettori; Siglato il gemellaggio tra Nibionno e Capaci; Polizia locale: Roberti, Comando Treviso vince concorso fotografico; Barometro LinkedIn: dalla laurea al lavoro, il salto si allunga.

Il coraggio del sindaco: «Tutti i giovani di Capaci nelle liste di leva potranno dichiararsi obiettori»Pietro Puccio, sindaco del Comune siciliano, si attiva per informare tutti i giovani richiamabili dell’alternativa civile al servizio militare e comunicarlo al ministero della Difesa: «L’idea nasce ... avvenire.it

CAPACI ESULTA: IVAN SCHIRMENTI È ANCORA IL MIGLIOR FOTOGRAFO WEDDING D’EUROPA Straordinario trionfo per il talento nostrano! Ieri, 25 aprile 2026, nella suggestiva cornice di Reykjavik, il nostro Ivan Schirmenti ha scritto una nuova pagina - facebook.com facebook

Il coraggio del sindaco: «Tutti i giovani di Capaci nelle liste di leva potranno dichiararsi obiettori» Pietro Puccio, sindaco del Comune siciliano, si attiva per informare tutti i giovani “richiamabili” dell’alternativa civile al servizio militare e comunicarlo al ministero x.com