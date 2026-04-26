Nella capitale si sono verificati attacchi coordinati da parte di gruppi armati contro diversi obiettivi strategici. Le forze di sicurezza stanno intervenendo per contenere la situazione, mentre si registrano numerosi scontri e incendi in varie zone della città. La presenza di gruppi armati nella capitale ha generato un clima di instabilità, alimentando i timori di un possibile colpo di Stato. La situazione rimane molto tesa e in evoluzione.

Una nuova escalation di violenza riaccende i riflettori su uno scenario già segnato da profonde tensioni politiche e militari, dove gruppi armati organizzati hanno lanciato attacchi simultanei contro obiettivi strategici. Le operazioni, coordinate su più fronti, hanno rapidamente fatto precipitare la situazione, coinvolgendo anche aree urbane e mettendo sotto pressione le forze governative. Il quadro che emerge è quello di un’offensiva pianificata nei dettagli, con l’intento di colpire il cuore del potere e destabilizzare l’intero sistema di sicurezza. In questo contesto, cresce la preoccupazione per una possibile escalation su larga scala, mentre restano ancora incerte le conseguenze immediate degli scontri in corso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caos nel paese, gruppi armati nella capitale! Rischio colpo di Stato

Carl Lutz, le diplomate qui défia le régime nazi

Notizie correlate

Messico nel caos dopo la morte di El Mencho: lo Stato colpisce il cartello, il Paese sprofonda nella violenzaIl Messico vive ore drammatiche dopo l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, storico leader del Cartello Jalisco Nueva...

Leggi anche: Pakistan: 19 morti in attacchi di gruppi armati nel nord ovest

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il viaggio di papa Leone e la via della pace. La testimonianza luminosa dei martiri di Tibhirine; Hormuz ha arricchito i commercianti di petrolio - Alessandro Lubello; Usa-Iran, Europa-Hormuz e caos in Mali; Il Myanmar rimane sull'orlo di una guerra civile aperta mentre si tenta di avviare colloqui di pace tra il governo militare e i gruppi ribelli.

Caos nel paese, gruppi armati nella capitale! Rischio colpo di StatoUna nuova escalation di violenza riaccende i riflettori su uno scenario già segnato da profonde tensioni politiche e militari, dove gruppi armati organizzati ... thesocialpost.it

AMERICA/COLOMBIA - Aumentano i bambini soldato nel Paese: per i gruppi armati illegali i minori sono diventati combattenti a basso costo e sacrificabiliBogotà (Agenzia Fides) – Settantotto bambini (58 maschi e 20 femmine) sono stati uccisi o mutilati da gruppi non identificati e anche da dissidenti delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia ... fides.org

Simonelli nettissimo sul caos Rocchi e arbitri: "Nessuna metta in dubbio la regolarità del campionato" - facebook.com facebook

Caos arbitri, parla il procuratore #Chinè: "Emerse ricostruzioni fantasiose" x.com