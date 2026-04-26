Quattro agenti della Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti durante un episodio avvenuto nel carcere di Crotone. La vittima è un detenuto considerato psichiatrico, che avrebbe aggredito gli agenti senza preavviso. L’incidente si è verificato all’interno della struttura, provocando danni ai poliziotti coinvolti. La situazione è stata gestita immediatamente, e le forze dell’ordine stanno valutando le misure più opportune per garantire la sicurezza nel penitenziario.

? Cosa sapere Quattro agenti della Polizia Penitenziaria feriti a Crotone dopo l'aggressione di un detenuto psichiatrico.. Il CONSIPE segnala il rischio sistemico nelle carceri dopo la chiusura degli OPG.. Quattro agenti della Polizia Penitenziaria sono finiti in ospedale con ferite che richiedono fino a otto giorni di prognosi dopo che un detenuto con problemi psichiatrici ha scatenato il caos nel carcere di Crotone. La tensione è esplosa all’interno delle mura del carcere crotonese quando l’uomo, colpito da evidenti disturbi mentali, ha iniziato a distruggere mobili e oggetti della sua cella. Tutto è partito da un diverbio con il personale sanitario: il soggetto avrebbe infatti chiesto una terapia medica supplementare rispetto a quella che gli era già stata prescritta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos nel carcere di Crotone: 4 agenti feriti da un detenuto psichiatrico

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