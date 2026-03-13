Nel pomeriggio del 13 marzo 2026, all’interno del carcere di Sanremo, quattro agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti da un detenuto con una lametta. L’incidente è avvenuto nel reparto detentivo, causando lesioni a diversi membri del personale di vigilanza. La vicenda è stata prontamente segnalata alle autorità competenti.

Quattro agenti della polizia penitenziaria hanno subito lesioni fisiche nel pomeriggio del 13 marzo 2026 all’interno dell’istituto di pena di Sanremo. L’incidente è scaturito da un’escalation improvvisa di un detenuto marocchino che ha tentato di bloccare l’accesso alla propria cella e ha aggredito il personale con una lametta. L’episodio si è verificato intorno alle ore 16:30, quando l’uomo ha richiesto un trasferimento e, non ottenendo soddisfazione immediata, ha barricato la porta della cella. Durante lo scontro fisico necessario per riportare l’ordine, quattro operatori sono stati colpiti e successivamente ricoverati in ospedale per le cure del caso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carcere Sanremo: 4 agenti feriti da detenuto con lametta

Articoli correlati

Carcere Bari: 5 agenti feriti da detenuto psichiatricoCinque agenti penitenziari hanno riportato ferite a seguito di due distinti episodi di aggressione verificatisi presso l’Istituto Penale per i...

Paura in carcere: detenuto tenta di sfregiare agente con una lamettaMomenti di paura nel carcere di Marassi, dove giovedì 29 gennaio si è consumato un nuovo episodio di violenza, denunciato da Fabio Pagani, segretario...