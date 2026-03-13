Carcere Sanremo | 4 agenti feriti da detenuto con lametta
Nel pomeriggio del 13 marzo 2026, all’interno del carcere di Sanremo, quattro agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti da un detenuto con una lametta. L’incidente è avvenuto nel reparto detentivo, causando lesioni a diversi membri del personale di vigilanza. La vicenda è stata prontamente segnalata alle autorità competenti.
Quattro agenti della polizia penitenziaria hanno subito lesioni fisiche nel pomeriggio del 13 marzo 2026 all’interno dell’istituto di pena di Sanremo. L’incidente è scaturito da un’escalation improvvisa di un detenuto marocchino che ha tentato di bloccare l’accesso alla propria cella e ha aggredito il personale con una lametta. L’episodio si è verificato intorno alle ore 16:30, quando l’uomo ha richiesto un trasferimento e, non ottenendo soddisfazione immediata, ha barricato la porta della cella. Durante lo scontro fisico necessario per riportare l’ordine, quattro operatori sono stati colpiti e successivamente ricoverati in ospedale per le cure del caso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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