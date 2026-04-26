Caos arbitri dalle bussate di Rocchi alle indagini sui rimborsi per Lissone | sentito anche un tassista!

Le recenti vicende legate al mondo arbitrale hanno coinvolto vari aspetti, tra cui le sanzioni comminate dall’ex designatore e le indagini sui rimborsi relativi a un comune. In un’indagine sono stati ascoltati anche testimoni come un tassista, a testimonianza di un'ampia attività di raccolta di prove. Le verifiche si concentrano su episodi specifici e sulle modalità di gestione dei rimborsi, senza che siano ancora state formulate accuse ufficiali.

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