Arbitri caos tutti contro Rocchi ma a dover essere punito è Bastoni
Luca Rocchi si trova al centro di un acceso contrasto durante la partita, ma la vera causa del caos sembra essere il comportamento di Bastoni. Dopo un lieve contatto con la mano di Kalulu, Bastoni si scaglia contro l’arbitro e cerca di convincerlo di aver subito un fallo inesistente. Il difensore di entrambe le squadre si agita, tentando di influenzare la decisione dell’arbitro, mentre i compagni e gli avversari assistono alla scena senza intervenire.
Bastoni che si lancia dopo essere stato leggermente sfiorato dalla mano di Kalulu. Bastoni che prova a convincere il collega incredulo, che gli chiede di spiegare all'arbitro cosa è successo realmente, di aver commesso un fallo che non ha commesso. Soprattutto, Bastoni che esulta per il cartellino rosso sventolato in faccia all'avversario da un arbitro ingannato dal suo gesto. La notte della vergogna di San Siro segna un prima e un dopo nella stagione dei veleni italiani. Nel mirino finiscono i direttori di gara e il loro designatore, Gianluca Rocchi, che la Juventus ha pubblicamente sfiduciato nel rovente post partita pur senza nominarlo.
Serie A: Rocchi denuncia pressioni sugli arbitri e ammette l’errore VAR su Kalulu-Bastoni.
Gianluca Rocchi ha denunciato le pressioni che gli arbitri subiscono e ha ammesso di aver commesso un errore nel VAR durante la partita tra Inter e Juventus, in cui Federico Kalulu è stato espulso ingiustamente.
Caos arbitri, Rocchi risponde alla Lazio e minaccia le dimissioni
