Rai Uno trionfa con Conti | il Grande Fratello crolla tra gli scontri

Nella serata di ieri, 10 aprile 2026, la programmazione televisiva ha visto Rai Uno ottenere ascolti più alti rispetto a Canale 5. La fiction con il conduttore ha superato il reality show, che invece ha registrato una diminuzione di spettatori. I dati di ascolto evidenziano una chiara differenza tra le due emittenti, con Rai Uno che si conferma al primo posto.

La serata televisiva di ieri, 10 aprile 2026, ha un netto confronto tra la forza della fiction di qualità e il magnetismo del reality show, con i numeri che confermano il primato di Rai Uno rispetto a Canale 5. Mentre Dalla Strada al Palco ha consolidato la sua posizione con un successo d’ascolti significativo, il Grande Fratello Vip ha registrato una flessione numerica in un clima di forti tensioni interne tra i concorrenti. Il ritorno trionfale di un format su Rai Uno. Il palinsesto di Rai Uno ha trovato la sua punta di diamante nel rientro di Dalla Strada al Palco, lo show che ha saputo evolversi dal debutto su Rai Due del 2022 fino al passaggio alla prima rete avvenuto l’anno scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rai Uno trionfa con Conti: il Grande Fratello crolla tra gli scontri Grande Fratello, cos'è successo il 20 marzo: le nomination, gli scontri con Selvaggia LucarelliLa seconda puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi, ha confermato quanto la convivenza forzata possa accelerare le percezioni... Grande Fratello Vip: seconda puntata tra scontri accesi e nuove alleanzeVenerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality condotto da Ilary Blasi.