L'edizione 2026 di Canzonissima si è conclusa ieri sera, 25 aprile e a vincerla è stata Fabrizio Moro con il brano "Il mio canto libero" La nuova edizione diCanzonissimasi è appena conclusa. A trionfare è statoFabrizio Moro, che ha conquistato il primo posto grazie alla sua interpretazione del branoIl mio canto libero,storico successo di Lucio Battisti. Il percorso che ha portato alla vittoria è iniziato già dalla prima puntata, quando l’artista aveva saputo distinguersi tra tutti i concorrenti, ottenendo il favore sia della giuria sia del pubblico da casa. Nel corso delle settimane, la gara ha visto alternarsi sul palco grandi nomi e reinterpretazioni di celebri canzoni italiane, fino alla finalissima trasmessa proprio ieri sera,sabato 25 aprile 2026.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Canzonissima, Fabrizio Moro è il vincitore di questa edizione

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