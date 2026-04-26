La finale di Canzonissima 2026, divisa in due manche, ha confermato il risultato della prima serata: a trionfare è stata 'Il mio canto libero' di Lucio Battisti, portata sul palco da Fabrizio Moro Canzonissima 2026 ha chiuso il suo percorso con una finale che ha premiato la forza dei grandi classici. Dopo sei puntate costruite su interpretazioni, riletture e scelte personali, l'ultima serata ha riportato sul podio Il mio canto libero, brano del 1972 di Lucio Battisti e Mogol, interpretato per l'occasione da Fabrizio Moro. La serata conclusiva ha rimesso in competizione i brani vincitori delle singole puntate. In un confronto tra repertori molto diversi, a imporsi è stato il titolo probabilmente più riconoscibile tra quelli arrivati fino alla fine.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Canzonissima 2026, vince 'Il mio canto libero': perché ha battuto tutti in finale

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