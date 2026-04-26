Canzonissima 2026 | Cocciante vola in finale con Margherita

Il 25 aprile, Riccardo Cocciante ha vinto la sesta puntata di Canzonissima 2026 trasmessa su Rai 1, qualificandosi così per la finale della trasmissione. Con questa vittoria, l’artista si è unito a Fabrizio Moro, Arisa, Vittorio Grigolo e Leo Gassmann, che avevano già ottenuto l’accesso alla fase conclusiva del programma. La competizione prosegue con i concorrenti che si sfidano per il titolo finale.

? Cosa sapere Riccardo Cocciante vince la sesta puntata di Canzonissima su Rai 1 il 25 aprile.. L'artista accede alla grande finalissima insieme a Fabrizio Moro, Arisa, Vittorio Grigolo e Leo Gassmann.. Sabato 25 aprile, la sesta e conclusiva puntata di Canzonissima 2026 su Rai 1 ha Riccardo Cocciante trionfare con il brano Margherita, conquistando l’accesso alla grande finalissima del programma condotto da Milly Carlucci. Il verdetto della serata, dedicata al tema del successo del cuore attraverso le canzoni più care agli interpreti, è stato determinato da un sistema di votazione articolato. A decidere il vincitore sono stati i Magnifici 7,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Canzonissima 2026: Cocciante vola in finale con Margherita Notizie correlate Leggi anche: Canzonissima 2026, diretta quinta puntata: Riccardo Cocciante omaggia Gino Paoli con “Il cielo in una stanza” Canzonissima 2026, la verità sulla partecipazione di Riccardo CoccianteIl ritorno di Canzonissima sul piccolo schermo è, senza ombra di dubbio, l’evento televisivo più atteso della primavera 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Canzonissima, pagelle quinta puntata: Elettra Lamborghini sabotata (4), Jalisse inguaribili romantici (8), Gassmann vince imitando Vasco (5); Canzonissima, pagelle quinta puntata: Elettra Lamborghini sabotata (4), Jalisse inguaribili romantici (8), Gassmann vince imitando Vasco (5); Riccardo Cocciante a Canzonissima: vittoria morale per l'omaggio a Gino Paoli, poi la fuga prima del finale; Canzonissima 2026, la classifica dell’ultima puntata. Canzonissima 2026, la finale in diretta: Margherita di Riccardo Cocciante raggiunge le altre cinque canzoni finalisteIl live minuto per minuto della finale di Canzonissima 2026 in onda, in prima serata su Rai 1, sabato 25 aprile. davidemaggio.it Canzonissima 2026, la classifica dell’ultima puntataNotte di forti emozioni su Rai 1. Scopri la classifica sesta puntata Canzonissima: Riccardo Cocciante trionfa e vola in finale. Ecco i cantanti in gara. mondotv24.it “Il mio canto libero”, cantata in gara da Fabrizio Moro, è la canzone vincitrice dell’edizione 2026 di Canzonissima #fabriziomoro #millycarlucci #canzonissima #raiuno #telesette - facebook.com facebook Grazie @FabrizioMoroOff #ilmiocantolibero #canzonissima @canzonissimarai x.com