Canzonissima 2026 diretta quinta puntata | Riccardo Cocciante omaggia Gino Paoli con Il cielo in una stanza

Da davidemaggio.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quinta puntata di Canzonissima 2026, andata in onda il 18 aprile, la serata si è aperta con una sigla leggermente anticipata. Poco dopo, la conduttrice e i cantanti si sono riuniti al centro dello studio, pronti ad affrontare la serata dedicata alle esibizioni e agli omaggi musicali. Tra i momenti principali, un'esibizione di Riccardo Cocciante che ha reso omaggio a Gino Paoli con la canzone “Il cielo in una stanza”.

18 aprile – 21:24. Si parte leggermente in anticipo con la sigla. Poco dopo, Milly Carlucci e i cantanti si schierano al centro dello studio. Riccardo Cocciante, new entry, arriva per ultimo. Il tema odierno è “ La canzone che avrei voluto scrivere “. 18 aprile – 21:28. Un saluto veloce ai “ Magnifici 7 ” della giuria e la gara comincia da Nel blu dipinto di blu eseguita da Malika Ayane, che l’artista definisce il secondo “ inno nazionale italiano “. Vestita di nero, in contrapposizione ai ballerini in total white, Malika si definisce ironicamente “ un angelo di Castel Sant’Angelo ” e precisa: “Ho sbagliato un sacco di parole, però mi sono divertita “.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Canzonissima 2026, diretta quinta puntata: Riccardo Cocciante omaggia Gino Paoli con “Il cielo in una stanza”

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