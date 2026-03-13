Canzonissima 2026 la verità sulla partecipazione di Riccardo Cocciante

Canzonissima 2026 sta per tornare in onda e rappresenta l’evento televisivo più atteso della primavera. La partecipazione di Riccardo Cocciante, confermata di recente, ha suscitato grande interesse tra il pubblico e gli appassionati di musica. La trasmissione prevede diverse esibizioni di artisti italiani, con una giuria composta da esperti del settore. La data di inizio e il cast completo saranno annunciati nelle prossime settimane.

Il ritorno di Canzonissima sul piccolo schermo è, senza ombra di dubbio, l'evento televisivo più atteso della primavera 2026. L'operazione nostalgia orchestrata da Milly Carlucci riporta nelle case degli italiani quel sapore di varietà d'altri tempi, ma con quel tocco di freschezza tipico delle competizioni moderne. Eppure, a pochi giorni dal debutto, esplode il caso che sta già agitando i corridoi di Viale Mazzini: che fine ha fatto, o meglio, quale sarà il vero ruolo di Riccardo Cocciante? La precisazione di Riccardo Cocciante. Tutto ha avuto inizio solo pochi giorni fa, quando la "Generale" Milly Carlucci ha svelato con orgoglio la lista dei protagonisti che si sfideranno a colpi di cover e grandi successi.