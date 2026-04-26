Canzonissima 2026 classifica finale chi ha vinto l’ultima puntata

Sabato 25 aprile 2026, su Rai 1, si è conclusa la tredicesima edizione di Canzonissima con l’ultima puntata trasmessa in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. La finalissima ha visto sfidarsi i concorrenti in una serata ricca di musica e spettacolo, conclusa con la proclamazione del vincitore della stagione. La puntata ha rappresentato il momento conclusivo di questa edizione, con la classifica finale e l’assegnazione dei premi.

L’ultima puntata di Canzonissima 2026 è andata in onda sabato 25 aprile 2026 su Rai 1, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, ed è stata la finalissima della tredicesima edizione dello show. L Prima manche: scelta della Canzonissima di puntata, con tutti gli artisti in gara che hanno interpretato un brano del cuore, seguendo il tema della serata “Il successo del cuore”. La Seconda manche: sfida tra le sei canzoni vincitrici delle puntate precedenti, per eleggere il brano campione assoluto dell’edizione 2026. Ecco la classifica finale di Canzonissima 2026. Chi ha vinto l’ultima puntata? Canzonissima 2026 chi ha vinto l’ultima puntata.🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

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SANREMO 2026: serata Finale, tutte le canzoni

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Leo Gassmann chiude in bellezza la sua esperienza in Canzonissima. È sempre bello vedere un giovane artista in uno dei programmi più rappresentativi della televisione italiana. Uno speciale augurio per una longeva carriera nello spettacolo e nella musica. - facebook.com facebook

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