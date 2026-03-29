canzonissima chi ha vinto la seconda puntata e pagelle

Nella seconda puntata di Canzonissima trasmessa su Raiuno il 28 marzo 2026, è stato annunciato il vincitore. La puntata precedente si era conclusa con la vittoria di “Il mio canto libero”, interpretata da Fabrizio Moro. In questa occasione, sono stati valutati vari partecipanti e le loro esibizioni sono state sottoposte a giudizio. I risultati sono stati comunicati al termine della trasmissione.

Roma, 28 marzo 2026 – Chi ha vinto la seconda puntata di Canzonissima, ovvero quella andata in onda su Raiuno sabato 28 marzo? Ad aver vinto la prima era stata ‘Il mio canto libero’, interpretata da Fabrizio Moro. A giudicare i brani in gara la giuria composta da Francesca Fialdini, Simona Izzo, Pierluigi Pardo, Caterina Balivo, Claudio Cecchetto, Riccardo Rossi e Giacomo Maiolini. La puntata di sabato 28 marzo ha preso il via con un commovente omaggio a Gino Paoli. Nella seconda puntata del programma condotto da Milly Carlucci a trionfare è stata ‘La leva calcistica della classe ‘68’ di Francesco De Gregori interpretata da Arisa. Le pagelle della seconda puntata di ‘Canzonissima’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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