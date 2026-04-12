Durante la quarta puntata di Canzonissima si sono verificati diversi imprevisti che hanno creato tensione in diretta. La serata ha visto alcune variazioni nel voto finale e momenti di confusione tra i partecipanti e il pubblico. La trasmissione, inizialmente caratterizzata da incertezze, ha concluso con l’annuncio del vincitore, suscitando reazioni contrastanti tra gli spettatori. La puntata si è conclusa con un clima di discussione e numerosi commenti sui social.

Una serata partita tra incertezze e imprevisti, ma che si è trasformata rapidamente in uno degli appuntamenti più discussi di questa edizione. La quarta puntata di Canzonissima ha regalato momenti inattesi, performance sorprendenti e un acceso confronto in diretta che ha infiammato studio e social. Dopo ore di apprensione, Elettra Lamborghini è riuscita comunque a presentarsi sul palco, nonostante il ricovero al Policlinico Gemelli a causa di una forte cistite. La cantante, inizialmente assente, ha fatto il suo ingresso più tardi sorprendendo pubblico e telespettatori. La sua esibizione non è passata inosservata: accompagnata da un coro di bambini, ha scelto di interpretare “I bambini fanno oh” di Povia.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Canzonissima, chi ha vinto la quarta puntata: caos in diretta

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