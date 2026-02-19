Cantù vola in semifinale | Molteni Panceri e Gualdi trascinano la squadra oltre Udine

La vittoria di Cantù contro Udine, con il punteggio di 83-73, è stata possibile grazie alle ottime prestazioni di Molteni, Panceri e Gualdi. Questi giocatori hanno guidato la squadra in una partita combattuta, portando Cantù in semifinale della IBSA Next Gen Cup 2026. Udine ha tentato di reagire, ma non è riuscita a contenere l’energia dei padroni di casa. La squadra lombarda si prepara ora alla prossima sfida, forte di questa qualificazione. La semifinale si giocherà tra pochi giorni.

La Pallacanestro Cantù è la prima semifinalista della IBSA Next Gen Cup 2026, imponendosi su Udine con un punteggio di 83-73. La sfida ha evidenziato una gestione accurata dei possessi e una risposta offensiva efficace nei momenti decisivi, permettendo ai canturini di prendere il controllo nel turno conclusivo. Decisivo il 25-16 del quarto periodo, che ha determinato l'esito finale della gara. Dal punto di vista statistico, Cantù ha chiuso con 1027 da tre punti e 2339 da due, mentre Udine ha tentato la via dall'arco chiusa a 1343. La partita ha premiato la compattezza di Cantù, capace di distribuire i punti tra i componenti di ruolo insieme a una difesa costante.