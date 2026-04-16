Lobotka ancora incerto della sua permanenza | ecco da cosa dipende

Il futuro di Stanislav Lobotka al Napoli non è ancora definito, anche se la società ha stabilito alcuni parametri precisi. La situazione del centrocampista slovacco rimane sotto osservazione, senza ancora una decisione ufficiale. La discussione riguarda principalmente aspetti contrattuali e valutazioni tecniche, mentre il giocatore continua a allenarsi con la squadra in attesa di sviluppi. La questione rimane aperta e in evoluzione.

Il futuro di Stanislav Lobotka al Napoli resta incerto, ma il club azzurro ha già fissato paletti molto chiari. Il centrocampista slovacco è protetto da una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, valida però esclusivamente per i club esteri. Una scelta ben ponderata che mira a evitare rinforzi diretti per le rivali italiane. In particolare, il Napoli vuole tutelarsi da possibili inserimenti della Juventus, oggi guidata da Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la società partenopea non è disposta né a trattare al ribasso né a soddisfare eventuali richieste del giocatore in caso di offerta proveniente dai bianconeri.🔗 Leggi su Dailynews24.it Notizie correlate Bremer Juventus, futuro in bilico a Torino per il difensore brasiliano? Ecco da cosa dipende la sua permanenzadi Angelo CiarlettaBremer Juventus, futuro in bilico per il difensore centrale brasiliano. Leggi anche: Cessione Frattesi, clamoroso retroscena sulla sua permanenza! Ecco cosa è stato decisivo per il suo futuro Panoramica sull’argomento Si parla di: Lobotka e Politano ad un passo dal record, gli manca un'ultima partita!; Elmas, futuro incerto: Lobotka e Anguissa in bilico, caos Napoli!. Juventus, perché Spalletti punta tutto su Lobotka: sgarbo al Napoli e la svolta tatticaDopo lo scudetto insieme a Napoli, Spalletti rivuole Lobotka, stavolta alla Juventus. I bianconeri vogliono accontentare l'allenatore, ma non sarà così semplice ... sport.virgilio.it