La seconda giornata di Cantina QN al padiglione Emilia Romagna del Vinitaly | le voci

La seconda giornata di Cantina QN al padiglione Emilia Romagna del Vinitaly ha visto la presentazione di trenta vitigni riconosciuti con denominazione di origine. Sono stati forniti dati sul settore, che registra un fatturato annuo di circa mezzo miliardo di euro. L’evento ha coinvolto vari produttori e rappresentanti del settore, con interventi e approfondimenti sulle caratteristiche dei vitigni e sulle tendenze di mercato.

Trenta vitigni a denominazione di origine, mezzo miliardo di euro di fatturato annuo, che diventa un miliardo considerando anche quello dei cosiddetti vini da tavola: è l'ecografia della galassia del vino in Emilia Romagna tracciata dall’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, ospite di Cantina QN, lo spazio di Quotidiano Nazionale a Vinitaly, la kermesse italiana del vino. Quello del vino emiliano-romagnolo è un comparto che anche visivamente, come appare evidente aggirandosi fra i padiglioni, non teme più il confronto con le altre regioni che dominano il settore, come Toscana, Veneto e Sicilia. https:www.quotidiano.netvideovinitalycarlo-catani-raccontiamo-i-vitigni-di-romagna-meno-mainstream-df6lp2vz “Ma per i produttori possiamo e dobbiamo fare di più – prosegue Mammi –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La seconda giornata di Cantina QN al padiglione Emilia Romagna del Vinitaly: le voci Leggi anche: Padiglione Emilia Romagna al Vinitaly, tutte le sfumature del vino: “Territorio da scoprire colmo di meravigliose differenze” Vinitaly, Alessio Mammi a Cantina QN: “Trenta vitigni e l’erbazzone igp, le nostre eccellenze dalla collina al mare”In attesa dell'appuntamento di QN Distretti previsto per il pomeriggio di oggi, sono tanti gli ospiti che si stanno alternando ai microfoni di...