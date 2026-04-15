Canottaggio i convocati dell’Italia per il Memorial D’Aloja | 39 azzurri per l’inizio della stagione internazionale
Sono stati annunciati i nomi degli atleti italiani convocati per il Memorial Paolo d’Aloja, che si terrà prossimamente e rappresenta il primo appuntamento ufficiale della stagione internazionale di canottaggio. La competizione, alla 40ª edizione, coinvolge un totale di 39 atleti italiani che parteciperanno alla manifestazione, segnando l’inizio dell’attività agonistica per il 2024 nel mondo del canottaggio.
Giovanni Abagnale (Marina Militare), Alessandro Bonamoneta (Fiamme GialleSS Murcarolo), Sara Borghi (SC Gavirate), Emanuele Capponi (Fiamme Gialle), Gaia Umbra Chiavini (SC Gavirate), Luca Chiumento (Fiamme GialleSC Padova), Alice Codato (Fiamme OroSC Gavirate), Giovanni Codato (Fiamme OroSC Gavirate), Ilaria Colombo (SC Gavirate), Davide Comini (Fiamme OroSC Moltrasio), Nunzio Di Colandrea (Marina MilitareRYC Savoia), Alessandra Faella (Marina MilitareCUS Torino), Emanuele Gaetani Liseo (Marina MilitareSC Telimar), Giacomo Gentili (Fiamme GialleSC Bissolati), Alice Gnatta (Fiamme GialleCUS Torino), Clara Guerra (Fiamme GiallePro Monopoli), Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Josef Giorgio Marvucic (Fiamme OroCanoa S.🔗 Leggi su Oasport.it
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