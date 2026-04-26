Cane Lupo Italiano a Rivergaro l' assemblea nazionale dell' associazione

Domenica 26 aprile si è tenuta a Rivergaro, presso la Sala della Casa del Popolo, l’assemblea annuale dell’associazione nazionale dedicata al cane lupo italiano. L’evento ha visto la partecipazione di allevatori e affidatari provenienti da diverse regioni, riuniti per discutere delle attività e delle iniziative legate a questa razza, conosciuta per il suo ruolo come cane da lavoro e di utilità sociale.

Domenica 26 aprile 26 si è svolta a Rivergaro, nella Sala della Casa del Popolo, l'assemblea annuale dell'associazione nazionale, con sede nel Piacentino, che riunisce gli allevatori e gli affidatari del cane lupo italiano, cane da lavoro e utilità sociale.La razza del Cane Lupo Italiano, - si.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Firmata la convenzione per il Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale CarabinieriAttese a Rimini 70mila persone per l'appuntamento dell'Arma, dal 15 al 17 maggio tre giorni di eventi tra piazze, lungomare e arena Martedì nella... Raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, stipulato l'accordo tra Comune e ArmaLa Giunta comunale di Rimini ha approvato nella seduto di ieri la bozza di convenzione tra il Comune e l’Associazione Nazionale Carabinieri con... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il lupo nel nostro territorio c’è sempre stato; Orrore a Palestrina: uccide il suo pastore tedesco a calci in strada. Rischia 4 anni; Il CAI (Club Alpino Italiano) Sezione di Lecce presenta la Mostra Nazionale Presenze Silenziose - I Grandi Carnivori in Italia un percorso tra scienza, territorio e verità sul ritorno, per il nostro territorio, del lupo in Salento. Lecce Tricase. Roma, aggredito in strada (insieme al suo pinscher) da un cane lupo senza guinzaglio. L'esperto: «Una razza difficile da gestire»Momenti di paura in una strada vicino Roma. Un cane lupo cecoslovacco, libero, e senza guinzaglio, ha aggredito un Pinscher e il suo padrone in pieno giorno a Monterotondo. Il ragazzo era uscito per ... ilmessaggero.it Cane scambiato per lupo ucciso da un cacciatore davanti alla padrona, tragedia a Palaia. «Voleva solo giocare»Gli abitanti del comune di Palaia, piccolo comune della provincia di Pisa, sono ancora sotto choc per la morte di un cane lupo cecoslovacco di nome Oreste, ucciso da un cacciatore per errore. La ... corriereadriatico.it Keila L' Aurora Del Lupo una principessa di 9 anni e mezzo - facebook.com facebook