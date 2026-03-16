Cane cade in un canale irriguo a Medolla Modena | salvato dai vigili del fuoco

Un pastore tedesco è caduto in un canale irriguo nelle campagne di Medolla, in provincia di Modena. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere l’animale e hanno rimesso in salvo il cane, che si trovava in difficoltà nel corso d’acqua. L’intervento si è concluso con successo, riportando il cane a terra e terminando così la mattinata di apprensione.

Medolla (Modena), 16 marzo 2026 — Una mattinata iniziata con apprensione e conclusa con un sospiro di sollievo per il proprietario di un pastore tedesco finito in un canale irriguo nelle campagne di Medolla. L’animale, incapace di risalire autonomamente a causa delle pareti ripide e scivolose dell’argine, è stato recuperato dai vigili del fuoco al termine di un intervento durato circa un’ora. L’allarme è scattato alle 7.40 di questa mattina in via Guido Pontiroli, in una zona agricola del comune modenese dove scorrono diversi canali utilizzati per l’irrigazione dei campi. Secondo quanto ricostruito, il cane sarebbe accidentalmente scivolato nel corso d’acqua senza riuscire più a riguadagnare la riva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cane cade in un canale irriguo a Medolla (Modena): salvato dai vigili del fuoco Articoli correlati Pastore Tedesco cade in un canale a Medolla, salvato dai vigili del fuocoIntervento a lieto fine questa mattina, lunedì 16 marzo, per i vigili del fuoco del Comando di Modena. FOTO/ Cane cade in un dirupo: salvato dai Vigili del FuocoTempo di lettura: < 1 minutoNel corso della giornata odierna, lunedì 19 gennaio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel... Tutto quello che riguarda Cane cade Temi più discussi: Cane cade in un pozzo a Trinitapoli, salvato dai Vigili del Fuoco; Cane cade in un pozzo: salvato dai vigili del fuoco. Le foto; Cade nel pozzo e vola per sei metri: salvato un cagnolino di appena un chilo e mezzo; Cane cade dal secondo piano: l'uomo lo prende al volo e lo salva. Cane cade in un pozzo a Trinitapoli, salvato dai Vigili del FuocoUn cucciolo di cane precipita in un pozzo a Trinitapoli: immediato l'intervento di soccorso dei vigili del fuoco nei pressi di via Pisacane. I pompieri, una volta raggiunta l’area, hanno avviato le op ... lagazzettadelmezzogiorno.it Cane cade in un tubo di raccolta delle acque piovane: soccorso dai Vigili del Fuoco – VIDEOUn cane è caduto in un tubo a Monte Antico ed è stato soccorso oggi pomeriggio dai Vigili del Fuoco di Grosseto ... grossetonotizie.com Cane cade in un pozzo a Trinitapoli, salvato dai Vigili del Fuoco - News x.com Una fuga che poteva costare caro ma che fortunatamente so è conclusa bene. Il cane sta bene ed è stato riconsegnato ai proprietari https://www.varesenews.it/2026/02/salvataggio-nel-bosco-a-brusimpiano-un-cane-cade-nella-scarpata-recuperato-dai-vigili-d - facebook.com facebook