Canada | annullato il divieto di accesso ai boschi vince il veterano

La magistratura della Nuova Scozia ha deciso di annullare il divieto di accesso ai boschi imposto a Jeffrey Evely. La decisione è arrivata dopo un procedimento legale che ha coinvolto il veterano, che aveva contestato la restrizione. La sentenza permette ora a Evely di tornare a frequentare i boschi senza limitazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle restrizioni in aree naturali della regione.

?? Cosa sapere La magistratura della Nuova Scozia annulla il divieto di accesso ai boschi per Jeffrey Evely. La sentenza del giudice Campbell invalida la multa da 28.872 dollari per violazione della mobilità. Il 17 aprile la magistratura della Nuova Scozia ha annullato il divieto di accesso ai boschi imposto durante l'estate scorsa, stabilendo che la norma violava i diritti di mobilità dei cittadini canadesi. La sentenza pronunciata dal giudice Jamie Campbell mette fine a una controversia nata tr .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Canada: annullato il divieto di accesso ai boschi, vince il veterano Notizie correlate Scontro tra baby gang in piazza. Scatta il divieto di accesso ai localiEra stato un vero e proprio regolamento di conti tra baby gang culminato con feriti e danni ai due locali pubblici. Leggi anche: A Montesilvano divieto di accesso alla pineta, ai parchi e al cimitero per il maltempo