A Montesilvano è stato emanato un divieto di accesso alla pineta, ai parchi e al cimitero a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La riserva naturale statale “Santa Filomena - Vallelunga” è interessata dal provvedimento, che rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione. La decisione è stata presa in risposta all'ondata di maltempo che interessa la zona.

Lo prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Ottavio De Martinis. Misure in vigore fino a cessate esigenze. Il Comune: "Prestare attenzione" Scatta a Montesilvano il divieto di accesso alla riserva naturale statale “Santa Filomena - Vallelunga” a causa dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo sul territorio. Lo prevede un’ordinanza firmata dal sindaco, Ottavio De Martinis, che dispone anche la chiusura di parchi, giardini pubblici e cimitero comunale, oltre al divieto di sosta nelle aree limitrofe alla pineta. Il provvedimento è stato adottato in seguito all’allerta meteo diramata dalla Protezione civile, che segnala venti di burrasca e condizioni potenzialmente pericolose, con il rischio di caduta di alberi o rami. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - A Montesilvano divieto di accesso alla pineta, ai parchi e al cimitero per il maltempo

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