Due gruppi di giovani si sono affrontati in una piazza, portando a un vero e proprio scontro tra baby gang. Durante l’episodio sono stati registrati feriti e danni a due locali pubblici. A seguito dell’incidente, è stato disposto il divieto di accesso ai locali coinvolti. L’evento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio.

Era stato un vero e proprio regolamento di conti tra baby gang culminato con feriti e danni ai due locali pubblici. Sul posto erano intervenuti i carabinieri, con l’ausilio della polizia e sei dei protagonisti erano stati bloccati e identificati. Per loro era scattata la denuncia a piede libero in attesa del processo. Per loro, però, è intervenuto anche il pugno duro del questore di Fermo, Eugenio Ferraro, che ha emesso sei provvedimenti di Dalp, divieto di accesso ai locali pubblici, siti nel centro storico di Fermo, ai sei giovani protagonisti degli scontri, tutti di origini magrebine e sudamericane, ma residenti nel Fermano. La misura è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra baby gang in piazza. Scatta il divieto di accesso ai locali

