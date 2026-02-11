Al Quartiere Fieristico di Foggia appuntamento con i Campionati Italiani di Sciabola Cadetti Giovani e Assoluti

Domani Foggia apre le porte al grande appuntamento con i Campionati Italiani di Sciabola. Oltre 800 atleti, tra Cadetti, Giovani e Assoluti, arrivano in città per la seconda prova del torneo. La manifestazione, organizzata dal Circolo Schermistico Dauno, porta in strada tecnici e appassionati da tutta Italia, confermando la città come punto di riferimento per la scherma.

Questa mattina a Foggia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda prova dei Campionati Italiani di Sciabola.

La scherma nazionale torna a Foggia: al Quartiere Fieristico la seconda prova Cadetti e Giovani di sciabolaL'evento - organizzato dal Circolo Schermistico Dauno - si terrà da venerdì 13 a domenica 15 febbraio e sarà presentato martedì 10 febbraio nella suggestiva cornice della Cripta della Cattedrale di Fo ... foggiatoday.it

QUARTIERE FIERISTICO Foggia, sport e cultura si incontrano: presentata la seconda prova dei Campionati Italiani di SciabolaL’appuntamento rappresenta non solo una vetrina per la scherma italiana, ma anche un’opportunità concreta di promozione. statoquotidiano.it

