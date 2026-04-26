campeggio in texas dove morirono 25 ragazze per alluvione a rischio licenza

Un campeggio nel Texas, teatro di una tragica alluvione nel luglio del 2025 che causò la morte di 25 ragazze, potrebbe non riaprire questa estate. Le autorità statali hanno verificato che la struttura non ha rispettato i requisiti di salute e sicurezza necessari per il ripristino delle attività. La decisione di sospendere o revocare la licenza verrà presa nelle prossime settimane, in base ai risultati delle verifiche.

Il campeggio del Texas, dove 25 ragazze persero la vita in una catastrofica alluvione nel luglio del 2025, potrebbe non ricevere l'autorizzazione a riaprire quest'estate, dopo che le autorità statali hanno accertato il mancato rispetto dei requisiti in materia di salute e sicurezza. Lo riferisce il Guardian. Secondo una lettera del dipartimento statale dei servizi sanitari, Camp Mystic deve apportare diverse modifiche, soprattutto alle procedure di gestione delle emergenze, al fine di ottenere la licenza. Il dipartimento sottolinea che la struttura ha un sistema di allerta insufficiente, è priva di una mappa delle aree a rischio di alluvione e presenta un piano di evacuazione in caso di incendio lacunoso.🔗 Leggi su Lanazione.it

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