Caso Epstein si indaga sul possibile omicidio di due ragazze sepolte nel suo ranch in New Mexico | Morirono strangolate durante sesso violento

Il caso Epstein ha portato alla luce un possibile omicidio di due ragazze sepolte nel ranch in New Mexico. Le autorità indagano su un episodio in cui si sospetta siano state strangolate durante un rapporto sessuale violento. Secondo le testimonianze, le vittime sarebbero state due ragazze straniere, sepolte nelle colline vicino allo Zorro Ranch. La polizia sta cercando di ricostruire le circostanze di quel tragico evento, che potrebbe essere collegato alle attività di Epstein e di una donna chiamata Madame G. Le indagini continuano per fare chiarezza sulla vicenda.

«Da qualche parte, sulle colline fuori dallo Zorro Ranch, due ragazze straniere furono sepolte per ordine di Jeffrey e Madame G». Inizia così il messaggio che appare tra i migliaia degli Epstein Files e su cui ora sta indagando il New Mexico. L’iniziale G rimanda inequivocabilmente a Ghislaine Maxwell, la complice di Epstein attualmente in carcere. La mail, inviata nel 2019 da un presunto ex dipendente del ranch al conduttore radiofonico Eddy Aragon, descrive una fine atroce per le due giovani: « Entrambe morirono per strangolamento durante un rapporto sessuale violento e fetish ». I fatti, presumibilmente, sarebbero avvenuti nel ranch di Epstein a 50 chilometri da Santa Fé, nonché uno dei luoghi dove Epstein portava le sue vittime.🔗 Leggi su Open.online

