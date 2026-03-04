Il rischio alluvione a Prato | Come difendersi dalle acque

Siamo una classe di bambini di quinta elementare “Don Bosco“ e oggi vogliamo parlare di un evento naturale molto serio: l’alluvione. Abbiamo deciso di trattare questo argomento perché ci aiuta a capire quanto la natura possa essere forte e, a volte, pericolosa. Per esempio, ci hanno raccontato che proprio 60 anni fa, nel 1966, Firenze fu colpita da una grave alluvione il 4 novembre 1966. Il fiume Arno dopo diversi giorni di maltempo e a causa della inadeguata rete di contenimento, straripò inondando diverse parti della città e dintorni. Ci furono morti, molti feriti e tantissimi sfollati. Anche se siamo piccoli, queste notizie ci fanno pensare e a volte ci spaventano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

