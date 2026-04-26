Campania Casciello Nm | saremo presenti in gran parte dei Comuni al voto

Il partito Noi Moderati ha annunciato la propria presenza in gran parte dei Comuni della Campania che voteranno il 24 e 25 maggio. La partecipazione si estende a numerosi centri della regione, senza specificare i nomi delle località coinvolte. La conferma arriva da un rappresentante del partito, che ha dichiarato l’intenzione di essere presente in molte amministrazioni comunali in vista delle prossime elezioni.

Noi Moderati sarà presente nella grande maggioranza dei Comuni che andranno al voto in Campania il prossimo 24 e 25 maggio. In provincia di Salerno la lista è stata ufficialmente presentata nel capoluogo e nei comuni di Cava de' Tirreni e Angri. Per quanto riguarda la provincia di Napoli, il.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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