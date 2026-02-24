Da Marradi fino alla Verna trekking sui passi del folle viaggio di Dino Campana

Dino Campana ha intrapreso un viaggio da Marradi alla Verna, perché voleva scoprire i luoghi che ispirarono la sua poesia. La sua scelta di camminare lungo i sentieri di montagna ha attirato l’attenzione di appassionati e studiosi. Sabato 28 febbraio, un gruppo di escursionisti seguirà le sue orme, accompagnato dalla narrazione di Giancarlo Dini e dalla guida di Davide Prati. Il percorso si snoda tra paesaggi incontaminati e antichi sentieri di montagna.

I partecipanti, per l'occasione potranno salire fino a Monte Calvano fino a raggiungere in breve il "Calcio del Diavolo" e il celebre santuario francescano della Verna. Qui si visiteranno gli ambienti del complesso, per poi entrare nel bosco che circonda l'eremo dove verranno letti i versi della poesia di Campana. Il trekking avrà una durata di circa 5 ore per una lunghezza di 12 chilometri. Il prezzo è di 20 euro (intero) e 10 euro (ridotto). Per ulteriori informazioni visitare il sito www.itrekkabbestia.it o chiamare il 3471002972. Il ritrovo sarà al Piccolo Bar Total Erg di Bagno di Romagna, davanti all'ufficio postale.