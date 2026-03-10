Oggi scade il termine per iscriversi al concorso europeo che prevede 1.490 posti di funzionario. Il concorso, aperto a candidati di tutta l’Unione Europea, offre uno stipendio di partenza di circa 6.150 euro. La procedura di iscrizione si chiude alle ore 23:59 di oggi, e la selezione si concluderà il 10 marzo 2026.

Il 10 marzo 2026 scade l’iscrizione per il concorso europeo che offre 1.490 posti da funzionario con uno stipendio iniziale di 6.150 euro al mese. L’Ufficio europeo di selezione del personale (Epso) ha lanciato questo bando generale, atteso da sette anni dopo l’ultima grande apertura nel 2019, attirando un interesse crescente verso le carriere nelle istituzioni dell’Unione europea. I candidati devono possedere una laurea triennale conseguita entro il 30 settembre 2026 e conoscere almeno due lingue ufficiali dell’Ue. La scadenza per la presentazione telematica è fissata per le 12:00 di oggi, ora di Bruxelles, mentre i documenti integrativi dovranno essere caricati entro il 7 ottobre successivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

1.490 posti UE: 6.150 euro, scade oggi l'iscrizione

