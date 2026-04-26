Camminata Partigiana La Resistenza vissuta oggi come scelta di pace

In occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia, si sono svolte celebrazioni nei boschi del Monte Pausillo, con la presenza di monsignor Maffeis, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. Durante l’evento, l’arcivescovo ha affermato che il futuro spetta alle persone di pace. La manifestazione, intitolata “Camminata Partigiana”, ha ricordato la Resistenza come scelta di pace ancora oggi.

"Il futuro appartiene unicamente alle donne e agli uomini di pace". Le parole dell’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Monsignor Ivan Maffeis, pronunciate tra i boschi del Monte Pausillo, presente alle celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia. Citando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presule ha richiamato i presenti al senso più attuale della Resistenza: un impegno che non si esaurisce nella memoria del passato, ma che deve farsi ricerca attiva di fratellanza e libertà contro ogni forma di oppressione e odio. Una giornata dove la memoria si è fatta cammino, letteralmente. Fin dalle prime ore del mattino, il Gruppo Camminatori “Moiano in Gamba“ ha dato vita alla tradizionale “Camminata Partigiana“.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Camminata Partigiana“. La Resistenza vissuta oggi come scelta di pace Notizie correlate Resistenza a Napoli: il ponte tra memoria partigiana e democraziaIl racconto della Resistenza trova una voce nuova e profonda attraverso l’undicesimo episodio del podcast , che vede come protagonista Franco... Se ne va un simbolo della Resistenza, è morta la partigiana Amalia Geminiani: "Una donna dalla mente brillante"“Con la scomparsa di Amalia Geminiani perdiamo un’altra grande donna simbolo della Resistenza nelle nostre terre, testimone instancabile dei valori... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Camminata Partigiana. La Resistenza vissuta oggi come scelta di pace; Tra boschi, memoria e libertà: camminare nella storia verso la Camminata Partigiana del 25 Aprile; Camminata sulle tracce della resistenza - Sotto Alt(r)a Quota - eventi; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia. Camminata Partigiana. La Resistenza vissuta oggi come scelta di paceLe parole dell’arcivescovo Maffeis all’iniziativa promossa a Monte Pausillo. Grande partecipazione e occhi rivolti alle emergenze del mondo . lanazione.it Il 25 aprile la camminata sulle tracce della ResistenzaL’associazione Sotto Alt(r)a Quota organizza per il pomeriggio del 25 aprile la Camminata sulla tracce della Resistenza, un percorso della memoria all’interno del bosco del Parco dei Colli per ricor ... ecodibergamo.it Camminata della Resistenza Partigiana - facebook.com facebook