Nel nuovo episodio del podcast dedicato alla Resistenza, si ascolta la testimonianza di Franco Specchio, attuale responsabile dell’ANPI nella sezione di Napoli Est. La narrazione ripercorre i momenti più significativi della lotta partigiana nella città, collegandoli alla difesa della democrazia e alla memoria storica. La puntata si concentra sull’esperienza personale e sulle vicende locali che hanno segnato quegli anni di resistenza.

Il racconto della Resistenza trova una voce nuova e profonda attraverso l’undicesimo episodio del podcast, che vede come protagonista Franco Specchio, attuale guida dell’ANPI per la sezione di Napoli Est. L’intervista, disponibile sia in formato video su YouTube che audio su Spotify, si focalizza sulla memoria storica dei partigiani in vista della celebrazione del 25 aprile, portando alla luce il legame indissolubile tra il sacrificio di chi combatté per la democrazia e i valori costituzionali che sorreggono la oggi. La trasmissione della memoria tra testimonianza diretta e impegno civile. L’esperienza narrata da Franco Specchio non è soltanto un resoconto individuale, ma si configura come un ponte generazionale che connette il presente alle scelte coraggiose compiute durante gli anni della lotta partigiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Resistenza a Napoli: il ponte tra memoria partigiana e democrazia

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