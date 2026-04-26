Camioncino in fiamme lungo la via Emilia traffico bloccato

Nella serata del 26 aprile, un camioncino ha preso fuoco all’interno di un cortile situato lungo la via Emilia Pavese, a Sant’Antonio, vicino al concessionario di un noto gruppo automobilistico. L’incendio ha causato il blocco del traffico lungo la strada, che collega diverse zone della zona. Non si sono registrati feriti, e le cause dell’incendio sono al momento oggetto di indagine.

Camioncino in fiamme all’interno di un cortile antistante la via Emilia Pavese, a Sant’Antonio, all’altezza del Concessionario del gruppo Volkswagen nella serata del 26 aprile. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con due mezzi. Grazie alla schiuma hanno rapidamente domato le fiamme. Sul.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Auto in fiamme lungo la E45, traffico in tiltAuto in fiamme lungo la E45, all'altezza di Ponte San Giovanni, all'altezza dello svincolo in direzione Perugia. Incidente a catena sulla via Emilia: traffico bloccatoCinque persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto più veicoli sulla via Emilia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Furgone prende fuoco mentre percorre la Superstrada: soccorsi sul posto, conducente in salvo; Furgone in fiamme in A8: traffico bloccato tra Castronno e Cavaria; Camioncino a fuoco sull'autostrada: traffico bloccato; Camion in fiamme sull’A1: traffico in tilt, chiusa l’autostrada | FOTO. Camion in fiamme sull’A8 tra Cavaria e Solbiate Arno, traffico bloccato mezz’oraUn episodio analogo si era verificato una settimana fa lungo la stessa arteria, quando a bruciare era stata un’auto (foto dei vigili del fuoco) ... laprovinciadivarese.it Camion in fiamme sull’A1, tratto chiuso per 4 ore all’altezza di Sasso Marconi: il video dei Vigili del FuocoCamion in fiamme sull’autostrada A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi nel pomeriggio di lunedì 30 marzo. Illeso il conducente del mezzo, carico di materiale plastico. Il tratto è rimasto chiuso ... fanpage.it 25 aprile – Festa della Liberazione Torino, maggio 1945. Un camioncino FIAT dei partigiani della Grandi Motori davanti allo stabilimento, nel quartiere Barriera di Milano. Durante la guerra, le industrie automobilistiche e meccaniche della città furono luoghi di l - facebook.com facebook