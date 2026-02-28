Incidente a catena sulla via Emilia | traffico bloccato

Un incidente a catena si è verificato sulla via Emilia coinvolgendo diversi veicoli, causando il blocco temporaneo del traffico. Cinque persone sono rimaste ferite, ma nessuna di esse versa in condizioni gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti e gestito la situazione. La strada è rimasta chiusa per alcune ore prima di essere riaperta al traffico.

