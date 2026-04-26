Cambiaso a Dazn | Partita difficile Cosa bisogna fare per vincerla

Durante l’intervallo della partita tra Milan e Juventus, un giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha commentato la sfida definendola difficile e ha condiviso alcune riflessioni su cosa sarà necessario fare nella seconda parte del match per tentare di ottenere un risultato positivo. Le sue parole sono state pronunciate tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo.

Guerreiro Juve, il giocatore lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Arriva in bianconero? Gli aggiornamenti Rugani Juve, ecco quanto manca al riscatto Fiorentina. E lui intanto: «Qui mi trovo bene sotto ogni punto di vista» Gatti Juventus, il difensore bianconero a San Siro osservato speciale anche in chiave calciomercato. Le squadre interessate a lui Muharemovic Juve, il Sassuolo cambia le carte in tavola? Le parole di Carnevali non lasciano dubbi. Gli aggiornamenti Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso a Dazn: «Partita difficile. Cosa bisogna fare per vincerla» Notizie correlate Paganini consiglia la Juve: «La partita contro il Galatasaray ha confermato una cosa. Se vuole tornare ad alti livelli bisogna fare questo»Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Bartesaghi a Dazn: «Settimana importante. Bisogna restare sul pezzo. Giocare una partita simile fa un certo effetto»di Francesco SpagnoloBartesaghi ai microfoni di Dazn ha parlato poco prima della sfida del suo Milan contro la Juventus. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A, oggi Juve-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; Milan-Juventus oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni ufficiali; Ma dove c***o vai?: simpatico siparietto fra Kalulu e Cambiaso prima di Juve-Bologna; Serie A, oggi Milan-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla. Juventus, Cambiaso a DAZN: Dobbiamo cercare di muovere più velocemente la palllaPoco prima dell'inizio del secondo di Milan-Juventus, l'esterno bianconero Andrea Cambiaso ha rilasciato queste parole ai microfoni di DAZN: Dobbiamo girare la palla ... milannews.it Cambiaso a DAZN: Difficile contro un Milan che si chiude col blocco basso, dobbiamo muovere la palla più veloceAncrea Cambiaso ha parlato nell'intervallo di Milan-Juve. Le sue parole ai microfoni di DAZN: Cosa dovete fare nel secondo tempo? Girare la palla più velocemente, ma ... tuttojuve.com #Cambiaso a #Dazn Le sue parole su #MilanJuve - facebook.com facebook 23' - Fofana con una grande giocata elude Cambiaso e sul centro-destro va verso la porta, prova il tiro da posizione defilata trovando solo l'esterno della rete #MilanJuve 0-0 x.com